Paolo Brosio dice «Viva la Madonna» (ma anche viva la f**)

Paolo Brosio è uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi insieme a Johara, Youma Diakite, Viktorjia Mihajlovic e Luca Vismara. Intervistato dal programma radiofonico di Radio Due, I Lunatici, ha parlato della Madonna.

BitchyF ha raccolto la sua “testimonianza”, con tanto di dichiarazione interessante:

“Isola dei Famosi? In realtà preferirei esser già lì, l’attesa mi stressa, devo pensare a mille cose. Sono abituato a viaggiare da una vita, ogni volta che parto mi dimentico qualcosa. Lì poi non è che puoi dire mi son dimenticato una medicina vado un attimo in farmacia, ecco. Sicuramente sarà un’emozione forte, fu emozionante anche fare l’inviato nell’edizione del 2006, la prima in Honduras dopo quella di Santo Domingo”.

Paolo Brosio è uno competitivo e partecipa a L’Isola dei Famosi per vincere:

“Voglio vincere, sono tre anni che cerco di realizzare il primo pronto soccorso di Medjugorje. A parole è tutto facile, nei fatti servono soldi. Abbiamo già messo da parte 190.000 euro […] L’Isola può diventare un’occasione in due sensi: primo perché romperò le scatole a tutti con questo progetto, ne parlerò spesso, davanti a milioni di italiani, e poi perché se accadrà un miracolo, per intercessione di San Giuseppe che commuove il cuore di suo figlio Gesù, e arriverò in finale, ci sarà un premio extra-contratto di 100.000 euro che io vorrei donare a questa finalità”.

Ovviamente, Brosione nostro, ha fatto una battuta anche su Taylor Mega:

“Certo, se a L’Isola prego il rosario e vedo passare la Taylor Mega magari la guardo, è pur sempre una creatura di Dio e posso guardarla. Anche io son fatto di carne, mica sono un santo. Prego la Madonna che mi faccia rimanere saldo alla fede. Pieraccioni, Conti e Panariello hanno chiesto come farò a passare da Medjugorje all’Isola dei Famosi che è piena di mega mouse, ovvero mega tope. Beh, viva la Madonna ma anche la mega mouse!”.