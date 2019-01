La conduttrice ha postato un video in cui sfila per i corridoi Mediaset

Ieri Alessia Marcuzzi ha registrato lo shooting fotografico della prossima edizione de L’Isola dei Famosi e sulle storie di Instagram ha condiviso un video in cui sfila, divinamente, nei corridoi Mediaset. Come riporta BitchyF la conduttrice è stata criticata per le gambe storte. Attacchi che sono sintomo di “body shaming” a cui la Marcuzzi ha replicato in modo geniale. Con un post su Instagram.

“A’ Marcu! Te ce passa un treno in mezzo alle gambe!” Questa era una delle frasi più carine che mi dicevano ai tempi della scuola. Avevano ragione, lo so! Con il tempo ho imparato però che, se portate con disinvoltura un difetto, potete trasformarlo in un pregio…o comunque in qualcosa di unico che avete solo voi. Detto questo le mie gambe sono davvero tanto storte e non volevo farmi dire il contrario

Ecco il video in questione. Alessia, insomma, asfalta tutti.