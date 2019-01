Suburra sta per tornare: «Chi siederà sul trono di Roma?»

Otto episodi incentrati sulla lotta politica per ottenere la poltrona del Campidoglio

C’è la data, i protagonisti (vecchi e nuovi) e le prime immagini di chi si contenderà il trono di Roma. Così Netflix ha annunciato attraverso il proprio profilo Twitter, l’uscita della seconda stagione di Suburra – La serie, la fiction sulla criminalità che lotta per ottenere il potere del litorale romano di Ostia. La serie, nata dal libro di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo e su cui è stato prodotto anche un film, ha riscosso grande successo in termini di critica e di visualizzazioni.

Bisognerà attendere fino al 22 febbraio per conoscere le sorti delle lotte interne tra le famiglie del litorale romano che si contendono il predominio di Ostia, con vista su Roma, e su tutti gli affari criminali che contraddistinguono da anni – come confermato anche dalle carte giudiziarie – quel quadrante delicatissimo della Capitale. Le nuove puntate di Suburra 2 saranno otto e, come già successo con ‘Romanzo Criminale – La serie’, allargheranno gli orizzonti a un malaffare che coinvolge anche la politica, argomento che ha fatto da cornice alla prima stagione.

Chi siederà sul trono di Roma?

Suburra torna il 22 febbraio. pic.twitter.com/xGJNIE7kzd — Netflix Italia (@NetflixIT) 14 gennaio 2019

Suburra 2, su Netflix dal 22 febbraio

I nuovi episodi, prodotti da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, saranno incentrati sulla lotta politica per le elezioni del nuovo sindaco di Roma. Il Campidoglio, quindi, diventa lo sfondo attorno a cui i personaggi principali – e alcune new entry – concentreranno le loro battaglie: da Spadino a Numero 8, fino ad arrivare a Samurai e Livia, la sorella di Aureliano Adami.

I volti vecchi e quelli nuovi

Nel nuovo cast di Suburra 2, confermati i già noti Alessandro Borghi, Claudia Gerini, Giacomo Ferrara, Francesco Acquaroli, Filippo Nigro e Eduardo Valdarnini. Tre i volti nuovi: Federica Sabatini che interpreterà Nadia, la figlia di un boss di Ostia che si legherà ad Aureliano Adami; Cristina Pelliccia sarà Cristiana, una poliziotta che si troverà coinvolta nelle indagini che ostacoleranno le gesta dello stesso Adami. Infine c’è l’ingresso di Jacopo Venturiero che sarà Adriano, il figliastro di Samurai, che di professione fa lo speaker radiofonico.

