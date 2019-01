Salva la sua famiglia grazie al binge-watching su Netflix

Il ragazzo si è fermato a vedere fino a tardi The Flash su Netflix

Un tredicenne di nome Damir Carter (a Philadelphia, Stati Uniti) ha salvato la sua famiglia da un incendio perché rimasto, fino a tardi, a fare binge-watching su Netflix. Come racconta Luigi Toto Damir è rimasto in piedi a vedere The Flash su Netflix nonostante le indicazioni della mamma.

Nel cuore della notte il ragazzo sente un forte rumore. «Sono andato a controllare la gatta e ho visto del fumo nel corridoio e poi il fuoco», ha detto Carter a NBC Philadelphia. Damir ha potuto dare l’allarme, svegliando tutta la famiglia e facendo scappare tutti dall’edificio.

