Un vasto incendio sta distruggendo il Monte Martica | VIDEO

Dal tardo pomeriggio di giovedì i boschi del Monte Martica, in provincia di Varese, sono in fiamme. Ancora da accertare cosa abbia provocato il forte incendio che, per il momento, ha bruciato oltre cento ettari di quel terreno al confine con la Svizzera. Dalle prime ore di venerdì i Vigili del Fuoco sono all’opera per cercare di spegnere il violento rogo, ma il forte vento sta rendendo più difficili le operazioni. Sul posto sta operando un Canadair e a breve arriveranno altri tre mezzi aerei, tra cui due elicotteri del servizio antincendio regionale. Le alte fiamme sono visibili anche da Milano.

L’incendio, partito nel pomeriggio di giovedì dalla località Rasa di Varese, ha velocemente superato la cima della montagna e ha iniziato a scendere. I fronti attivi delle fiamme sono due: il primo si dirige verso l’Alpe Cuseglio, dove, a protezione di un gruppo di abitazioni, si sono posizionati i vigili del fuoco con due automezzi; l’altro fronte va verso l’ex miniera della Valganna.

Monte Martica, bruciati oltre 100 ettari di bosco

Al momento, sul Monte Martica stanno lavorando 130 tra Vigili del Fuoco e volontari, nel tentativo di ridurre l’impatto delle fiamme che, a causa del forte vento, acquisiscono di ora in ora un forte vigore e rendono le operazioni di soccorso più difficoltose. Il tentativo è quello di evitare che il forte rogo raggiunga i centri abitati, con gli abitanti dei Paesi alle pendici della montagna che sono già stati allertati e sono pronti per essere sfollati.

Non si esclude l’ipotesi del rogo doloso

Ancora da chiarire la causa che ha scatenato l’incendio. Gli inquirenti, che comunque dovranno attendere i sopralluoghi dopo che si sarà riusciti a placare le fiamme, non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’incendio doloso.

(foto e video di copertina: ANSA/ VIGILI DEL FUOCO)