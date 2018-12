Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati

Un natale all’insegna dell’amore per una delle coppie più amate dello Star System americano. Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono finalmente sposati dopo una relazione lunga 10 anni, che tra tira e molla, sopratutto di lei, ha sempre dominato il gossip. La conferma, ovviamente, arriva tramite i social.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth, la cerimonia intima e senza clamore

Che Liam Hemsworth avesse chiesto la mano della cantante Miley Cyrus, si sapeva: accadde nel 2012, poi ci fu un continuo tira e molla tra i due, ufficialmente tornati insieme solo lo scorso anno. Non erano mai trapelati dettagli sulla data o sul luogo scelto per pronunciare il fatidico “sì”, almeno fino a queste feste natalizie. Sui profili instagram di entrambi sono apparse le foto, poche, del matrimonio. A scatenare il gossip erano state le Instagram stories di un amico comune, il surfista Conrad Carr, poi sono arrivate le foto dei neo sposini. Una cerimonia senza clamore né pubblicità. Sembra infatti che al matrimonio abbiano partecipato pochi intimi, la famiglia e gli amici più cari.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth sposi, gli scatti pubblicati su Instagram

«10 years later …..», dieci anni dopo. Una didascalia semplice ma d’effetto per la foto pubblicata da Miley dove abbraccia l’attore australiano. Poi, un’altra immagine, in cui i due si scambiano un tenero bacio, il loro «probably our one – millionth kiss» scrive ancora la cantante. Lei aveva un abito di Vivienne Westwood, molto semplice e pulito, specchio della nuova Miley che ha abbandonato gli eccessi degli anni passati. In un’intervista a Billboard aveva raccontato di essersi lasciata alle spalle gli scandali, la droga e la vita sregolata grazie anche al riavvicinamento con Liam Hemsworth, che l’aveva aiutata a capire di aver perso la strada. Anche lui ha condiviso con i suoi follower lo stesso scatto, scrivendo un semplicissimo «MY Love», il mio amore.

(Credits immagine di copertina: instagram mileycyrus)