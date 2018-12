Alto Adige, una bimba di 22 mesi è morta soffocata da un boccone

Le condizioni della piccola erano da subito risultate gravissime, perciò era stata trasferita in elicottero all'ospedale di Padova

Dopo alcuni giorni di agonia, è morta una bimba di 22 mesi che si era soffocata con un boccone durante un pasto in Alto Adige. Come riportano i giornali locali, la piccola, di Terento, un piccolo centro della provincia di Bolzano, si trovava a casa di una conoscente, quando durante il pranzo le sarebbe andato di traverso uno gnocco. Le condizioni erano da subito risultate gravissime e perciò la bambina era stata trasferita in elicottero all’ospedale di Padova, dove poi ha perso la vita.

