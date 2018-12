Alfonso Signorini e le foto del figlio di Alessia Marcuzzi | VIDEO

Tommaso Inzaghi, figlio di Alessia Marcuzzi, è stato protagonista (a sua insaputa) di un racconto di Alfonso Signorini che, ospite a La Repubblica Delle Donne di Piero Chiambretti, ha svelato un aneddoto accaduto l’estate passata. Ovviamente davanti alla conduttrice.

Ti racconto un segreto che nessuno sa – ha detto Signorini a Chiambretti – Alessia è una mamma molto protettiva, questa estate la chiamo e le dico ‘guarda, sono un po’ in imbarazzo.. Ah non vuoi che lo dica? Beh hai ragione. Beh, diciamo che mi erano arrivate delle fotografie di suo figlio Tommy che per lei è il bambino, no? E invece alla faccia del bambino. A quel punto non sapevo se mandarle le foto o no.. Ed alla fine l’ho fatto.