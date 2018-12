Strasburgo, l’eurodeputato della Lega: «La Francia e l’Europa hanno spalleggiato l’estremismo islamico» | VIDEO

L’attentato a Strasburgo, nel corso del quale sono morte tre persone e l’italiano Antonio Megalizzi lotta in fin di vita in condizioni di coma molto serie, secondo l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca è stato «spalleggiato dalla Francia e dall’Europa». Affermazioni molto forti, pronunciate tra le proteste generali davanti al Parlamento europeo riunito nella sede francese, prima di allontanarsi dall’aula e tornare in Italia «per protesta».

Il discorso di Angelo Ciocca su Strasburgo

🔴 in 1 minuto ho SVEGLIATO il #ParlamentoEuropeo! NON si risolve nulla con 1 minuto di silenzio!#Macron e questa Europa hanno RESPONSABILITÀ precise e io, per PROTESTA, lascio la #Francia e torno in #Italia !!! Mi aiutate a diffondere quello che nei TG censureranno?#terrorismo pic.twitter.com/Ve3X3hjugq — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 12 dicembre 2018

Il video è stato pubblicato su Twitter dallo stesso Ciocca, all’indomani dell’attentato terroristico che ha colpito la città francese. Le sue parole sono state: «Ci sono delle responsabilità profonde. Non si può accettare questa linea del dire ‘bisogna andare avanti’. Non si può andare avanti con gli errori, non si può andare avanti con le responsabilità di una Francia e a volte di un’Europa che arriva a spalleggiare un’azione di estremismo islamico che spesso toglie in modo ingiusto la vita ai cittadini».

Le sue accuse sono state molto precise e circostanziate: Angelo Ciocca ha puntato il dito contro Emmanuel Macron e ha anche sventolato un gilet giallo in maniera piuttosto teatrale. Il tutto tra alcuni applausi dei deputati del suo gruppo (EFD) e le proteste clamorose del resto dell’assise.

Angelo Ciocca non è nuovo a gesti clamorosi

Del resto, Angelo Ciocca non è nuovo a gesti clamorosi. Qualche settimana fa, nel corso della conferenza di Pierre Moscovici sulla bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, aveva calpestato i fogli del discorso del commissario francese con una «scarpa made in Italy». In quella circostanza, dall’Italia non avevano particolarmente apprezzato l’esuberanza dell’eurodeputato leghista. Chissà cosa penserà Salvini di questo discorso in cui Ciocca ha accusato la Francia e l’Europa di essere conniventi con un folle gesto di terrorismo islamico a Strasburgo.