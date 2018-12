Instagram: arrivano le note vocali nei messaggi

Instagram ha introdotto i messaggi vocali. Come spiega Bitchyf.it anche su questo social i messaggi vocali si potranno utilizzare solo in direct.

*Instagram introduce le note vocali* me: le userò con discrezione

also me: pic.twitter.com/vKS2FE0O7N — trashitaliano.it (@trash_italiano) 10 dicembre 2018

Aprite DM dall’app di Instagram e troverete, accanto all’icona delle emoji, quella del microfono che – se premuta – attiverà la nota audio. Gli audio possono essere mandati a chiunque (anche se non ci segue il destinatario). Questa nuova funzione potrebbe non essere subito disponibile per tutti. L’aggiornamento è in corso di rilascio ed entro una settimana dovrebbe raggiungere tutti gli utenti.

(foto ROLF VENNENBERND/dpa)