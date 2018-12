Burger King manda i suoi clienti al McDonald’s per motivi di marketing, ma non finisce benissimo

Burger King ti invita al McDonald’s per promuovere la sua app. E non è uno scherzo. Fino al 12 dicembre, negli Stati Uniti, i più grandi competitors del fast food si stanno sfidando a colpi di marketing in una battaglia senza esclusione di colpi. Ma, molto spesso, i risultati non sono quelli attesi.

Burger King ti invita da McDonald’s

Come funziona la promozione di Burger King? L’azienda ti invita a scaricare la sua nuova app e di farlo a 600 piedi (meno di 200 metri) dal McDonald’s più vicino. Soltanto in questo modo, l’applicazione genererà automaticamente un coupon per dare diritto all’acquisto – in un negozio Burger King – di un Whopper (il famoso quarter-pound di BK, il corrispettivo – per fama – del Big Mac del McDonald’s) da un centesimo.

how do you order a Whopper sandwich for a penny “at” McDonald’s? here’s how. #WhopperDetour https://t.co/lAgbGO0bL0 pic.twitter.com/ANXIy6Yu9I — Burger King (@BurgerKing) 4 dicembre 2018

L’app, attraverso il gps, guiderà il cliente verso il negozio Burger King più vicino per poter usufruire della promozione. Il lancio di questa strategia di marketing è stato accompagnato da una comunicazione social piuttosto aggressiva. La catena Burger King, infatti, ha twittato nelle ultime ore: «Se hai intenzione di andare al McDonald’s, oggi, stai molto attento a come guidi»:

morning everyone. if you happen to be going to McDonald’s today, drive safe — Burger King (@BurgerKing) 5 dicembre 2018

Qualcosa non funziona nella strategia marketing di Burger King

Ma l’iniziativa, alla fine, si sta rivelando un piccolo boomerang. Se a livello mediatico, infatti, la cosa può anche riscuotere un certo successo, a livello pratico Burger King deve scontrarsi con la realtà. Sono tantissimi i clienti che, sui social network, hanno segnalato dei malfunzionamenti dell’app. Alla fine, il coupon per ottenere il Whopper a un centesimo non veniva scaricato, a causa dei tempi d’attesa troppo lunghi o di altri inconvenienti tecnici. Il risultato? Alla fine, i clienti che si erano recati nei pressi del McDonald’s per ottenere la promozione Burger King, delusi, hanno pranzato proprio all’ombra della grande M. Per la gioia di Ronald McDonald.