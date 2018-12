Milano, mamma preoccupata fa scoprire una bisca clandestina

Milano, mamma preoccupata per il figlio, entrato in un giro di gioco d'azzardo, fa scoprire una bisca clandestina

Una donna è preoccupata per il figlio, entrato in un giro di gioco d’azzardo, e con la sua segnalazione aiuta la Polizia di Stato a scoprire una bisca clandestina. È quanto accaduto a Milano. La Polizia di Stato ha scoperto la bisca nel capoluogo lombardo nella notte di martedì scorso, 4 dicembre, e ha indagato in stato di libertà 10 cittadini originari del Bangladesh per il reato di gioco d’azzardo. Lo ha comunicato la Questura.

La madre preoccupata aiuta la Polizia a scoprire una bisca clandestina

Le indagini sono state effettuate dagli uomini del Commissariato Comasina, con tanto di pedinamenti, dopo aver ricevuto la segnalazione della madre preoccupata del fatto che il figlio fosse entrato in un giro di gioco d’azzardo. La bisca clandestina è stata coperta in via San Genesio.

(Foto di copertina generica di un tavolo da gioco con carte e fiche. Fonte immagine: archivio Ansa)