Chi è Alodia Gosiengfiao, la gamer filippina che «ha interrotto» la diretta di Salvini

Ogni tanto le dirette di Matteo Salvini sui social network durano decisamente tanto. E se c’è qualche piccolo problema di connessione (o chissà cos’altro), l’effetto può risultare paradossale. È quello che è successo con Alodia Gosiengfiao, una gamer filippina molto seguita in patria. Si tratta di una ragazza che ha oltre 300mila followers su Twitter e 6 milioni di followers su Facebook e che si diletta a dare istruzioni agli amanti dei videogame sperimentando gli ultimi ritrovati della tecnologia virtuale.

Alodia Gosiengfiao, cosa è successo con Salvini

Nel corso della diretta di ieri di Matteo Salvini, che doveva rispondere alle accuse del procuratore capo di Torino Spataro – che lo aveva accusato di condizionare le indagini sulla mafia nigeriana attraverso i suoi tweet -, c’è stato un inconveniente tecnico: dopo circa due minuti – come si vede sul Fatto Quotidiano – la schermata è passata su quella della youtuber filippina, visibilmente sorpresa da quanto stava accadendo sui suoi social network.

Alodia Gosiengfiao, infatti, si è ritrovata all’improvviso 12mila utenti connessi contemporaneamente alla sua diretta. Un risultato eccezionale e inaspettato per lei, che – quando si è accorta di quello che stava accadendo – ha iniziato a esultare: «Oh mio Dio! – ha detto Alodia in diretta – Ma cosa sta succedendo? 12mila followers? Adesso faccio uno screenshot».

I ringraziamenti della rete ad Alodia Gosiengfiao

Attualmente, la diretta di Matteo Salvini è caricata correttamente e senza interruzioni su Facebook. Ma l’inconveniente è documentato proprio dagli screenshot della stessa Alodia Gosiengfiao, che ha ricondiviso sui suoi canali social l’articolo del Fatto Quotidiano e ha acquisito una serie di followers italiani, che le hanno voluto lasciare dei messaggi di ringraziamento.

«Sei riuscita dove tanti hanno fallito: zittire Salvini», o ancora «Benvenuta Alodia, ora sei tu il nostro nuovo ministro dell’Interno». Pubblicità gratuita per un personaggio che, in ogni caso, in patria ha una grande influenza sul pubblico dei social network, è leader nel mondo del cosplay e riesce a catalizzare l’attenzione di tanti giovani utenti del web che si occupano di videogiochi. Da oggi ha qualche fan in più anche nel settore della politica italiana.