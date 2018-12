Di Maio ha sciolto la Ardima srl

Era nata in famiglia e ora morirà in famiglia. Il soggetto è la Ardima srl, l’azienda dei Di Maio. Luigi e la sorella Rosalba l’hanno messa ufficialmente in liquidazione, dando questo compito – con pieni poteri – al fratello Giuseppe. Tutto è compiuto, dunque, dopo lo scandalo che – attraverso l’inchiesta giornalistica de Le Iene – ha visto al centro proprio l’attività di famiglia dei Di Maio.

Ardima srl in liquidazione, il passaggio

Nell’atto sono indicate «le ragioni per le quali risulta conveniente e opportuno sciogliere anticipatamente la società e porla in liquidazione. In particolare – si legge – la prolungata inattività rende necessario procedere allo scioglimento anticipato». Attese anche le notifiche dell’abbattimento dei manufatti abusivi nel terreno di proprietà dei Di Maio a Mariglianella.

Ora, dunque, il cerchio sta per chiudersi. L’ultimo passaggio dovrebbe essere la rottamazione della cartella esattoriale dello stesso papà di Luigi Di Maio. Il ministro del Lavoro si libera così di un elemento che stava intralciando da vicino la sua vita politica.

Di Maio risulta essere proprietario al 50%, insieme alla sorella Rosalba, della Ardima srl, ora in liquidazione. Il gesto era già stato annunciato nella giornata di ieri, ma in queste ultime ore è diventato ufficiale.