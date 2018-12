Cristiano Malgioglio apprezza Salvini: «Risponde a tutti», e lui risponde

«Salvini mi è molto simpatico e mi piace perché risponde sempre a tutti». A dirlo è Cristiano Malgioglio, autore di testi considerati di più o meno spessore della storia della musica italiana – ha scritto Gelato al cioccolato per Pupo ma anche Ancora ancora ancora per Mina. Il personaggio più vincente del Grande Fratello vIp afferma di non disdegnare il leader del Carroccio: e Matteo, come sempre, risponde.

Succede sempre alla sera. Forse perché i social media manager staccano, o forse perché la sera diventa più complicato per tutti mettere in fila i pensieri. Fatto sta che i post sui social di Matteo Salvini diventano uno spasso dopo l’ora di cena: lo schermo della televisione con la partita, selfie a go-go e le foto ai piatti per la cena che non sembrano così deliziosi come li descrive. Ieri sera ad esempio, si è goduto una «cena milanese coi bimbi, a base di cotolette, carote, cachi, castagne, gelato cookies & cream e un buon bicchiere di Cabernet». E quindi, un apprezzamento a Cristiano Malgioglio non può mancare, alle 23 di sera, ricondividendo la sua intervista su Facebook. Cortesia, simpatia, dovere di PR, ma la Zia Malgy non è proprio il personaggio che incontra gli ideali dei seguaci della Lega, tutti machi e un po’ “rusteghi”.

Stasera cena milanese coi bimbi, a base di cotolette, carote, cachi, castagne, gelato cookies & cream e un buon bicchiere di Cabernet.

Cristiano Malgioglio apprezza Salvini, ed è ricambiato

Malgioglio durante l’intervista a Radio 2 ha raccontato della sua storia, della sua carriera, delle sue canzoni e anche della politica, più o meno. «Non sono capace a parlare di politica, non capisco un cacchio, certe volte mi vergogno» dice con tono spiritoso, per poi concentrarsi sul leader Lega:« Salvini mi è molto simpatico, mi fa impazzire perché ogni cosa che riguarda lui risponde, è molto simpatico, l’ho visto ultimamente da Barbara D’Urso». Deve essere stato un incontro alquanto curioso per Salvini, perché Cristiano racconta di essere stato sorpreso in una mise non proprio istituzionale: «Avevo i tacchi, stavo cantando, lui arrivava subito dopo di me, era davanti al video, stava guardando. Subito dopo di me arrivava lui, non so cosa abbia pensato. Era molto divertito». E sul collega DI Maio?:«Di Maio personalmente non lo conosco. Con chi prenderei un caffè? Sono allergico al caffè, offrirei una camomilla sia a uno che all’altro». Sarebbe uno scenario bellissimo: Salvini e Di Maio che bevono una camomilla con Cristiano Malgioglio. Per ora però bisogna accontentarsi della risposta del leader lega al personaggio televisivo:«Grazie a Cristiano Malgioglio per le parole di simpatia!☺️». Immancabile anche la faccina.

