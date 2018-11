Il servizio fotografico a nudo dando le spalle (e non solo) al Cupolone | VIDEO

Roma a nudo. Potrebbe essere questo il titolo del servizio fotografico andato in scena ieri sulle sponde del fiume Tevere, dove una modella completamente svestita si è fatta immortalare «come mamma l’ha fatta». Sullo sfondo il Cupolone di San Pietro. Il tutto è durato pochi minuti senza che nessuno si accorgesse di nulla, lontano dagli occhi indiscreti della polizia municipale che, quindi, non è riuscita a comminare neanche una multa a carico del fotografo e della ragazza. Ma un video diffuso da Roma Fa schifo, pagina Facebook e blog che denuncia lo scarso decoro che attanaglia la capitale, ha messo in mostra tutto ciò che è stato messo in mostra.

Nelle immagini riprese da un ponte sul Tevere, si vede la donna svestirsi, farsi immortalare nuda dall’occhio esperto del fotografo, rivestirsi e andare via. Senza che nessuno sia intervenuto a bloccare il tutto, a multare i due e a sottolineare come non sia possibile effettuare un servizio fotografico completamente nudi – e in pieno giorno – per le vie della città. E non perché è Roma, ma perché esiste un ordinamento che regolamenta i principi fondamentali di decoro.

Roma, la modella nuda sulle sponde del Tevere

La nonchalance con cui i due si muovono, sembra testimoniare l’abitudine nel protrarre questi comportamenti alla luce del sole, senza alcun timore di essere fermati dalle autorità. Episodi che sembrano essere diventati parte della quotidianità a Roma, dove – nei giorni scorsi – un’altra modella (forse la stessa) si è fatta fotografare nuda e in posa dentro la Fontana dei Fiumi della famosissima Piazza Navona, luogo dove nel periodo natalizio si ospitano le arcinote bancarelle che attirano turisti, cittadini e – soprattutto – bambini.

Altri episodi simili nella Capitale

Una normalità che descrive come il decoro di Roma sia stato completamente messo a nudo. Oramai, infatti, la Capitale sembra esser diventato lo sfondo migliore davanti cui svestirsi e farsi scattare fotografie. Senza che nessuno dica nulla. Forse a Roma non servono ciclamini lungo le carreggiate di via Cristoforo Colombo.

(foto di copertina da Roma fa schifo)