Davide Casaleggio «testimonial» della Samsung

L’occasione è il Samsung Business Summit 2018. Nella giornata di oggi va in scena un incontro sui generis, proprio targato Davide Casaleggio-Samsung. La nota azienda leader nel settore della telefonia terrà un panel sull’intelligenza artificiale al quale è stato invitato a parlare il numero uno di una piccola-media impresa che opera sul web, la Casaleggio Associati appunto. Che, da quando è stata fondata, ha sempre lottato contro i poteri forti. Salvo, ora, ritrovarsi ai loro tavoli.

LEGGI ANCHE > Il governo fa bene solo a Casaleggio: nel 2018 la sua azienda vola

Davide Casaleggio-Samsung: che ci fa al convegno?

È la metamorfosi del business della Casaleggio, che ha seguito molto da vicino quella del Movimento 5 Stelle che lo stesso padre di Davide, Gianroberto Casaleggio, aveva contribuito a fondare insieme a Beppe Grillo. L’evento è stato sponsorizzato su tutti i canali social ufficiali della Samsung che stanno pubblicizzando la manifestazione.

Domani va in scena il Samsung Business Summit 2018 #SamsungWOW. Davide Casaleggio ci porterà nel mondo dell’Intelligenza Artificiale per spiegarci benefici e applicazioni in ogni ambito. https://t.co/CQHRuV3DTj pic.twitter.com/bDd2jg6l6q — Samsung Business IT (@SamsungBizIT) 22 novembre 2018

Già nel corso della giornata di ieri, ci eravamo occupati della fiorente attività della Casaleggio Associati nell’ultimo anno, specialmente in concomitanza con l’ascesa al governo del Movimento 5 Stelle. Si tratta della più grande sponsorizzazione possibile che la Casaleggio abbia mai potuto avere: tutti i grandi colossi – non soltanto del web – sono interessati ad aprire canali di dialogo con questa piccola realtà imprenditoriale che è stata in grado di partorire uno dei partiti che guidano l’esecutivo.

L’intervento di Davide Casaleggio alla Samsung per parlare di intelligenza artificiale

Nella frase promozionale, che la Samsung attribuisce a Casaleggio, si legge: «L’obiettivo dell’impiego dell’intelligenza artificiale non è il mero miglioramento dell’efficienza produttiva, bensì un’apertura verso nuove strade di generazione di valore». Se la premessa di questa frase può anche essere accettata, la conclusione è oscura. C’è nascosta l’idea di futuro e l’idea di progetto: ma non si capisce dove questo futuro potrà portarci. Insomma, non proprio chiarissimo come concetto per una persona che dovrà confrontarsi con i leader mondiali del colosso coreano.

Tra gli ospiti della manifestazione della Samsung, ci sarà anche il giornalista Enrico Mentana, che è stato l’unico fino a questo momento a riuscire a intervistare Davide Casaleggio, con il quale si ritrova spesso negli eventi che vengono organizzati in giro per l’Italia. Mentre Casaleggio parlerà di intelligenza artificiale, Mentana presenterà il suo nuovo progetto editoriale per giovani giornalisti.