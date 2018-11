Il profondo rosso di Dario Argento: «Non conosco Corona, ma se Asia lo ama va bene così»

Dopo gli insulti della madre, arriva la benedizione del padre. E così la storia d’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona può andare avanti con il parere positivo – unico fra tanti commenti negativi – di Dario Argento, famoso regista considerato «maestro del brivido». Intervistato da «Storie italiane» su Rai1, ha spiegato di non conoscere l’ex paparazzo, ma che sia molto più importante il sentimento che sua figlia prova per l’ex fotografo dei vip.

«Ha passato un periodo un po’ difficile e io me ne sono stato zitto, fino a quando qualcuno non ha esagerato e allora ho detto la mia – ha spiegato Dario Argento ospite di Eleonora Daniele su Rai1 -. Il fidanzato nuovo? Beh, io non lo conosco ma se lei lo ama a me va benissimo così. Chi sono io per giudicare?». Un parere che è ben differente da quanto espresso dalla madre di Asia su Twitter, che si è resa protagonista di una discussione pubblica via social con la figlia proprio in merito a questa sua nuova relazione.

Dario Argento dà la sua benedizione alla coppia Asia-Corona

Nessuno li può giudicare, quindi. È questa la sintesi del pensiero di Dario Argento che va controcorrente e vuole solo la felicità di sua figlia. Daria Nicolodi, madre di Asia, dopo la discussione via Twitter aveva continuato la propria guerra social contro sua figlia, paragonandola alla Brunilde, mitico personaggio della mitologia scandinava dalla potenza sovraumana che chiedeva ai propri amanti imprese straordinarie per ottenere la sua mano.

La relazione va avanti a gonfie vele

E mentre gli altri continuano a parlare della loro controversa relazione, la coppia va avanti e allarga i propri confini. Qualche giorno fa, infatti, Fabrizio Corona ha presentato ad Asia Argento suo figlio Carlos – nato dalla precedente relazione tra l’ex paparazzo e la showgirl Nina Moric -, per mettere a tacere le voci su un amore di convenienza, nato solamente per guadagnarsi le copertine delle riviste patinate.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)