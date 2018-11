Lo sfogo di Di Maio contro la Lega, il M5S accusa Giorgetti

Il blitz della Lega di martedì sera sul peculato nelle votazioni del ddl anticorruzione caro al Movimento 5 Stelle ha avuto come ovvia conseguenza un nuovo raffreddamento dei rapporti tra alleati. «Se cambia il testo si va a casa», hanno minacciato i pentastellati subito dopo l’incidente parlamentare che ha trasformato la maggioranza in minoranza. Ma le frecciate sono continuate per ore. Ieri mattina Luigi Di Maio ha chiamato a raccolta deputati e senatori per serrare le file e passare al contrattacco e scaricare – lo ha fatto pubblicamente – le responsabilità sul Carroccio. Il vicepremier ha parlato apertamente di «porcata» cui porre rimedio. E ancora, ha sentenziato: «Una cosa deve essere chiara: non può essere opera nostra», «Il problema è all’interno dell’altro gruppo parlamentare».

Di Maio si sfoga contro la Lega, Giorgetti torna nel mirino del M5S

Come racconta oggi il quotidiano La Stampa (in un articolo di retroscena di Federico Capurso) il capo politico M5S nei discorsi riservati ai fedelissimi avrebbe puntato il dito contro il numero due della Lega, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Di Maio non avrebbe dato la colpa a Salvini, dicendosi certo che «questa volta non è stato lui», e avrebbe evidenziato responsabilità delle seconde linee leghiste. «Vuol dire che non siamo solo noi ad avere problemi di tenuta del gruppo», avrebbe analizzato il ministro di Lavoro e Sviluppo Economico, quasi a rassicurare i suoi.

Il Messaggero intanto (articolo di Simone Canettieri) rivela che nelle chat dei pentastellati girano battute sulla Lega che prendono di mira gli alleati di governo incappati in inchieste giudiziarie: «Vogliono di nuovo appendere le mutande di Natale, forse», ha scritto qualcuno riferendosi alle spese pazze del Carroccio in Piemonte. Mentre le ombre e i sospetti scivolavano addosso a Giorgetti, continuamente descritto come «il frenatore», quello che «rema contro», l’«uomo dei poteri forti».

(Foto di copertina da archivio Ansa: il ministro e vicepremier Luigi Di Maio con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti in aula alla Camera, il 31 luglio. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)