I vigili di Venezia hanno multato un bambino di 4 anni che girava in monopattino

La rigidità veneta prima di tutto. Anche per quel che riguarda il comportamento dei bambini. Ed è così che a Venezia un bambino di 4 anni è stato multato perché stava girando con il suo monopattino in piazza San Marco. La sanzione, ovviamente, è indirizzata al padre del bimbo che ora sarà costretto a pagare 50 euro – diventati nel frattempo 66,80 a causa del superamento dei 60 giorni per saldare la sanzione – a causa del nuovo e durissimo regolamento dei vigili urbani del capoluogo veneto.

L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio dello scorso 19 settembre, ma la notizia è tornata a far scalpore dopo la condivisione del verbale dei vigili urbani di Venezia, con la multa comminata al genitore, su un gruppo Facebook legato alla città della Laguna. Immediate le reazioni irritate delle persone, che hanno fatto notare come questa rigidità nei confronti del decoro urbano sia andata a colpire un bambino in monopattino e non i venditori abusivi (o i turisti, spesso protagonisti di comportamenti non oxfordiani) che girano attorno a piazza San Marco.

Il bambino di 4 anni multato a Venezia per il suo monopattino

Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, qualche giorno dopo la sanzione, il padre del bambino di 4 anni si sia recato furente negli uffici del corpo dei vigili urbani di Venezia, minacciando di portare avanti una battaglia legale contro questa multa, ritenuta iniqua non per la cifra, ma per l’esagerazione nell’atteggiamento nei confronti di un bimbo che si stava solamente divertendo, senza dar fastidio a nessuno, a bordo del suo monopattino.

La rigidità delle norme sul decoro urbano a piazza San Marco

L’opposizione, attraverso le parole del capogruppo Pd al comune di Venezia Monica Sambo, hanno espresso il proprio parere contrario rispetto a questa norma sul decoro urbano che, se applicata così rigidamente, perderebbe qualsiasi tipo di credibilità: «Mi pare una sanzione esagerata, assurda. Piazza San Marco non deve diventare un parco giochi, ma che danno può aver arrecato un bimbo di quattro anni? Serve buon senso, altrimenti la regola va cambiata». E in questi giorni il consiglio comunale sta discutendo proprio sulle modifiche a questo rigidissimo regolamento.

(foto di copertina: Ron Sachs / CNP)