Buone notizie per Sophia Floersch, nessun danno al midollo spinale dopo l’incredibile incidente

Le immagini sono state terrificanti, ma alla fine arrivano buone notizie. Dopo un intervento chirurgico di oltre 11 ore, Sophia Floersch può tirare un sospiro di sollievo e – al netto dei problemi relativi al lungo e duro periodo di riabilitazione e riatletizzazione – la giovane pilota tedesca può dirsi molto fortunata. Domenica scorsa, nel corso del Gran Premio di Formula 3 sul tracciato del monte Guia a Macao (in Cina), la 17enne è stata protagonista di un terribile incidente, volando (letteralmente) fuori dal circuito. Tanta paura, ma l’esito dell’intervento ha escluso lesioni al midollo spinale e la giovane ha già iniziato a muovere nuovamente gli arti. Sembra essere scongiurato, quindi, il rischio paralisi.

«Sophia è ora monitorata nel reparto di terapia intensiva e passerà lì ora la notte», ha spiegato il padre della giovane pilota tedesca alla Bild, che ha anche spiegato come sul corpo della figlia sia stata riscontrata la frattura della settima vertebra cervicale. Ma questo è il male minore per la 17enne, il cui incidente ha fatto il giro del mondo e ha sconvolto tantissimi appassionati e non.

«Sophia doveva avere un angelo sulla spalla – ha detto Frits van Amersfoort, team principal della scuderia per cui correre la giovane tedesca -. È incredibile come sia sopravvissuta, ha sbattuto come un missile a 276 km/h. Sono stati i 20 minuti peggiori della mia vita». La stessa Sophia Floersch aveva rassicurato tutti i suoi fan poco dopo il suo terribile incidente e prima di entrare in sala operatoria, attraverso il suo profilo, con un messaggio di speranza e di ringraziamento nei confronti di tutti quelli che le sono stati vicino.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) 18 novembre 2018