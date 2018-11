Ivanka Trump come Hillary Clinton, ha usato la mail personale per questioni di governo

Ivanka Trump come Hillary Clinton. La figlia del presidente degli Stati Uniti d’America ha utilizzato l’account mail personale per questioni di governo, di cui è una consulente, commettendo lo stesso errore fatto dall’esponente dei Democratici che due anni fa sfidò suo padre per la Casa Bianca. Ivanka è una consigliera di Donald Trump e utilizzando la sua casella di posta avrebbe violato norme di sicurezza che vietano gli indirizzi privati per chi ha incarichi di governo. La figlia del presidente dall’account personale avrebbe inviato centinaia di messaggi ad assistenti, membri dello staff della Casa Bianca e funzionari dell’amministrazione. E molte mail riguardavano proprio questioni governative.

Lei, Ivanka, stando a quanto riportato dai media Usa, si sarebbe difesa affermando di non conoscere bene i dettagli delle regole, e sostenendo che in ogni caso nessuna informazione segreta è passata dall’account suo personale o di suo marito Jared Kushner. Inoltre la figlia del presidente non avrebbe fatto ricorso ad un server privato, come fece invece la Clinton, che ne installò uno nella sua residenza nello Stato di New York, ai tempi in cui era Segretario di Stato. A pochi giorni dalle elezioni del 2016 l’Fbi annunciò di aver aperto un’inchiesta sull’uso di quel server. Ovviamente la vicenda è destinata a creare imbarazzo per il Donald Trump, che durante la campagna delle presidenziali utilizzò il cosiddetto ‘emailgate’ per attaccare duramente l’avversaria. Si comporterà nello stesso modo con la sua Ivanka?

(Foto di copertina Zumapress da archivio Ansa. Credit immagine: Ronald M. Sachs / CNP via ZUMA Wire)