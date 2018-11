Le Iene e lo scherzo al Ken umano che ha scatenato la rivolta del pubblico a casa

Le Iene hanno organizzato uno scherzo a Rodrigo Alves, il Ken Umano conosciuto in Italia per la partecipazione alle trasmissioni di Barbara d’Urso. Come però spiega però Trash Italiano lo scherzo televisivo non è stato molto apprezzato dal pubblico a casa.

LE IENE E LO SCHERZO SUL KEN UMANO. LE CRITICHE DEL PUBBLICO

La produzione ha fatto credere a Rodrigo di essere stato scelto per un importante film americano. C’è un problema però: la presenza dei genitali. Per il film è richiesto un corpo uguale a quello di Ken, il popolare fidanzato di Barbie a cui Rodrigo si ispira. Dalla finta produzione arriva quindi la proposta indecente: 4 milioni di euro in cambio dell’asportazione dei genitali. Rodrigo, inizialmente titubante, alla fine rifiuta l’offerta, spiegando come le operazioni a cui finora si è sottoposto non erano state mai dettate da esigenze lavorative o economiche. Una scelta saggia, ci sta, ma il pubblico non ha apprezzato diverse scene dello scherzo organizzato da Le Iene. In primis quando è stato fatto spogliare Rodrigo Alves, mettendo in risalto alcune sue cicatrici post operazione. E secondo non è stata apprezzata la scenetta del finto regista che lo ha ripetutamente toccato durante un provino spietato. I primi commenti sotto al lancio del video. Quelli che hanno raccolto più likes.