Martina, si suicida un calciatore di 19 anni: trovato impiccato in casa

Lo sport salentino è sotto choc. Fabiano Colucci, un calciatore di 19 anni di Fasano (Brindisi), in forze alla squadra del Martina Calcio, compagine di Martina Franca (Taranto) che milita nel campionato di Promozione, si è suicidato impiccandosi in casa. Sono stati i familiari a trovare il corpo senza vita del ragazzo e a dare l’allarme. Su Facebook l’addio della sua fidanzata e il messaggio di cordoglio di amici e tifosi.

La partita domenicale che avrebbe dovuto disputarsi ieri a Barletta è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. A dare la notizia della scomparsa ieri mattina è stata proprio la società di calcio biancazzurra del Martina Calcio, che ha diffuso un messaggio tramite i social network. «Con profondo rammarico – è stato comunicato – l’Asd Martina Calcio 1947 partecipa all’immenso dolore della famiglia nel ricordo di Fabiano Colucci. Il nostro under classe ’99 che è venuto a mancare». E ancora: «Non ci sono parole per dare seguito ad una notizia così sconvolgente che ha colpito tutta la società, dirigenza, squadra, settore tecnico e giovanile con grande tristezza».

Fabiano era un esterno, molto apprezzato per la sua facilità di corsa. Non si conoscono i motivi del gesto estremo del ragazzo che, quando non aveva impegni legati alla sua attività sportiva, aiutava la mamma nel bar di famiglia.

(Immagine di copertina pubblicata sulla pagina Facebook della Asd Martina Calcio 1947)