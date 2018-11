Bilanci e numeri gonfiati: le accuse dei pm di Milano al Sole 24 Ore

I pm di Milano hanno chiuso le indagini ai danni del Sole 24 ore per false comunicazioni e aggiotaggio.

Sulle 100 milioni di copie cartacee verificate sono arrivate chiare e precise accuse, come riassume il Corriere della Sera:

Anche la società editrice Il Sole 24 spa (controllata da Confindustria e quotata in Borsa) avrebbe tratto vantaggio dai reati di “false comunicazioni sociali” sui conti 2015 e di “aggiotaggio” nei comunicati 2014-2016 che la procura di Milano contesta, a conclusione dell’indagine avviata 20 mesi fa, all’ex presidente Benito Benedini (ex presidente di Fiera Milano e Assolombardia); all’ex amministratore delegato Donatella Treu; e al giornalista Roberto Napolitano nella veste non solo di direttore editoriale 2011-16, ma anche di “amministratore di fatto per via della partecipazione ai cda e del coinvolgimento nelle scelte gestionali”. E perciò il pm Gaetano Ruta indaga anche la società editoriale, in relazione ai due medesimi illeciti, per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai vertici nell’interesse aziendale.