Donald Trump perde un’altra battaglia: reintegrato il giornalista della Cnn cacciato dalla Casa Bianca

Dopo avere revocato l’accesso alla Casa Bianca per uno screzio durante una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dovuto digerire il fatto che il giornalista della Cnn Jim Acosta sia stato reintegrato al suo posto.

Lo ha deciso il giudice del tribunale federale di Washington Timothy Kelly con la motivazione che Acosta sia stato “danneggiato irreparabilmente” dalla decisione di Trump.

Subito dopo la decisione, il giornalista ha esultato esclamando “torniamo al lavoro!“.

Statement from CNN and @Acosta on today’s ruling: “We are gratified with this result and we look forward to a full resolution in the coming days. Our sincere thanks to all who have supported not just CNN, but a free, strong and independent American press.”

— CNN Communications (@CNNPR) 16 novembre 2018