Peaky Blinders diventerà un film

Le avventure della famiglia Shelby e dei Peaky Blinders potrebbero arrivare sul grande schermo. Anzi, ci sono grandi probabilità che succeda. A dichiararlo è stato Otto Bathurst, che ha diretto Cillian Murphy nei primi 3 episodi della prima stagione, che gli sono valsi la vittoria di un BAFTA nel 2014.

Il film sui Peaky Blinders è in fase di scrittura

Durante un’intervista con Yahoo Movies Uk sul suo nuovo film Robin Hood, il regista Otto Bathurst ha sganciato la bomba. «Credo che lo stiano scrivendo» ha detto alla giornalista di Yahoo aggiungendo che «Credo che lo stia scrivendo Steve, Steve Knight, credo abbiano qualcosa in programma si». Steven Knight è la mente dietro alla serie BBC Peaky Blinders, che segue le vicende criminali della famiglia Shelby in una Birmingham del 19esimo secolo. La serie ha riscosso un enorme successo nel Regno Unito e all’estero: a Roma è nato persino un pub completamente ispirato alle sue atmosfere. Nel 2016 Knight rivelò che stava pensando di creare un lungometraggio sulla serie, e lo scorso anno firmò una dichiarazione dove diceva che «molto probabilmente verrà realizzato un film», ma è la prima volta che si comincia a parlare di una concreta scrittura.

Un film sui Peaky Blinders? Cillian Murphy: «È un’idea sexy, ma sono un po’ dubbioso»

Il protagonista assoluto è Tommy Shelby, il capo della famiglia di gangster interpretato da Cillian Murphy. L’attore, parlando della terza stagione con Deadline nel 2016, disse che il progetto di un film, anche se «è un’idea molto sexy» lo lasciava un po’ dubbioso. «Mi sento un po’ ambivalente a questo proposito – disse – Sono un po’ del tipo “eh, si, non lo so, non sono sicuro”». Di diversa opinione erano i suoi colleghi: Helen McCrory, che interpreta Polly, disse di essere assolutamente a favore, e il suo entusiasmo era condiviso nella stessa intervista da Paul Anderson, il volto del fratello pazzo Arthur Shelby. Murphy aggiunse poi che amava l’idea ma «deve arrivare nel momento giusto». Un anno è passato e il cast è impegnato nelle riprese della quinta stagione, di cui ancora non è stata rilasciata una data d’uscita ufficiale. La speranza è che i tempi per un film adesso siano abbastanza maturi, perché per i fan sicuramente lo sono.

