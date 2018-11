Il sindaco di Crotone avverte: «Qui il reddito di cittadinanza andrà a chi evade»

La città di Crotone è candidata a diventare una sorta di capitale del reddito di cittadinanza. Nel centro calabrese infatti una larga parte delle famiglie, quasi una su tre, ha un Isee molto basso e possiede tutti i requisiti per ottenere il sussidio proposto dal Movimento 5 Stelle, uno dei punti principali del programma di governo. Il sindaco però manifesta preoccupazione e avverte che l’aiuto destinato ai poveri finirà nelle tasche di molti evasori.

Il sindaco di Crotone: «Il reddito di cittadinanza ai lavoratori in nero»

Al quotidiano Il Giornale (articolo di Domenico Di Sanzo) Ugo Pugliese, eletto primo cittadino nel 2016 con una lista civica di centro, ha dichiarato: «Che nella mia città ci siano 19mila famiglie (circa il 28% del totale) sotto i 9mila euro di reddito non ci credo nemmeno se lo vedo una ad una, è chiaro che c’è un problema di lavoro nero». E il problema potrebbe anche crescere. «Corriamo il rischio – ha detto ancora il sindaco di Crotone al Giornale – che il sommerso aumenti perché la gente che già percepisce uno stipendio in nero al quale si va a sommare il reddito di cittadinanza non cercherà mai un impiego vero». «È inutile che mi dicano che il reddito lo tolgono al terzo lavoro rifiutato, qua la gente non cercherà nemmeno il primo». Pugliese ha anche precisato: «Quando dico che non credo alle 19mila famiglie senza un lavoro non voglio dire che non percepisco le difficoltà che si vivono nella mia città». E infine: «Continuerò a comunicare a tutti i livelli che l’assistenzialismo non serve».

