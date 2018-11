Salvini aveva promesso di vedere la pellicola, ma in due mesi non ha avuto tempo

Quando “Sulla mia pelle” venne proiettato al festival del cinema di Venezia, Ilaria Cucchi lo dedicò anche a Matteo Salvini, invitandolo a vedere il film e a incontrarla. Il leader del Caroccio durante la presentazione del protocollo di legalità per la Pedemontana Veneta aveva risposto ad un giornalista dicendo «vedrò volentieri il film, sperando di trovare il tempo, e incontrerò la famiglia al ministero». L’occasione è questa sera, ma Salvini «è impegnato». E in più di due mesi, non ha avuto il tempo di vedere il film.

Stasera la proiezione di Sulla Mia Pelle alla Camera, ma Salvini (ancora) non ha tempo

Questa sera alle 18 l’aula dei gruppi parlamentari di via Campo Marzio 78 si trasformerà in un cinema, per proiettare la pellicola “Sulla mia pelle”, il film prodotto da Netflix sull’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi. Un evento fortemente voluto dal presidente della Camera Roberto Fico, a cui saranno presenti Ilaria Cucchi, il regista Alessio Cremonini ma non Matteo Salvini, che ha detto all’agenzia Dire di essere «molto impegnato». Un’occasione mancata, aggravata dal fatto che sempre nello stesso intervento il leader della Lega ha aggiunto di non aver ancora visto il film. Eppure, è su Netflix dal 12 settembre. Possibile che Matteo non abbia mai avuto un paio di ore libere per sedersi sul divano di casa propria? ad esempio, dopo essersi goduto la partita da neosingle?

La promessa fatta ad Agosto, testimone Luca Zaia

Lo aveva promesso: di vedere il film e di incontrare Ilaria. Lo aveva detto durante una conferenza stampa congiunta con Luca Zaia, quando un giornalista gli aveva chiesto un commento alle parole di Ilaria Cucchi durante la presentazione a Venezia. C’è una diretta Facebook a testimoniarlo: basta andare al minuto 22 del video sulla pagina ufficiale di Matteo Salvini sul social.

In diretta da Venezia con Luca Zaia per la sottoscrizione del protocollo di legalità per la Pedemontana Veneta. Gepostet von Matteo Salvini am Donnerstag, 30. August 2018

Sicuramente vedremo cosa aveva da fare Matteo Salvini stasera, grazie alla sua intensa attività sui social dove rassicura i suoi fan di mangiare, bere italiano, fare il suo lavoro e incontrare i bambini su Rai3. Per la televisione il tempo c’è, evidentemente per il cinema no. Ma un paio d’ore di permesso non gliele avrebbe rinfacciate nessuno.

(Credits immagine di copertina. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)