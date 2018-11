Negli ultimi giorni la Sicilia è stata colpita da forti temporali, che hanno portato allagamenti in molte parti della regione, compreso il capoluogo Catania, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri torrenti. A rischio la sicurezza dei cittadini: umani e non solo. Il centro commerciale di Catania che ospita il negozio Ikea ha deciso di aiutare anche i catanesi a 4 zampe.

Cani randagi ospiti da Ikea: il video ha commosso Facebook

In un video diffuso da Vittoria Taccia Gabrielli sul suo profilo Facebook si vede un cane riposare sui tappeti del negozio, circondato da tutte le nuove offerte di Natale. «Una bella iniziativa per dare riparo ai randagi mentre fuori piove» ha scritto la donna nella didascalia del video che le ha inviato la figlia, di cui si sente la voce mentre racconta alla madre l’iniziativa, aggiungendo: «Vogliamo applaudirla questa civiltà?».

Una bella iniziativa per dare riparo ai randagi mentre fuori piove…..tutto questo succede nel centro commerciale di IKEA(Catania)……tra lo stupore di molti passanti,mia figlia commossa mi ha mandato questo video! Vogliamo applaudirla questa civiltà?👏👏👏👏👏 Gepostet von Vittoria Taccia Gabrielli am Samstag, 10. November 2018

E l’applauso, virtuale, è arrivato. Il video ha registrato migliaia di visualizzazioni e condivisioni sul social, e ha attirato anche l’attenzione di molti media locali, tanto che la signora Gabrielli ha deciso di togliere le impostazioni di privacy per favorire la massima diffusione di un gesto così caritatevole. «Vedo con piacere che il fenomeno randagismo sta a cuore a tanti» ha scritto in un post successivo, sostenendo l’iniziativa Ikea come «un principio di grande civiltà, piccole gocce nell’oceano». Poi però invita ad una amara riflessione: «Quella non è la soluzione, poi usciranno e torneranno in strada tra mille pericoli e tanta indifferenza». La speranza è che i tanti utenti che si sono commossi di fronte al video, guardando i due cani randagi riposarsi sotto lo slogan “Cambia il solito Natale“, possano poi pensare di adottare alcuni di loro, magari proprio in occasione delle feste.

