Perché Al Bano ha dato sola a Barbara D’Urso

Il cantante non si è presentato in aeroporto e Barbara ha così inviato un suo giornalista a Zurigo

Al Bano Carrisi ha dato buca a Barbara D’Urso. Il cantante non si è presentato in aeroporto, dove era atteso da un autista che lo avrebbe portato direttamente negli studi di Domenica Live.

L’artista non ha risposto al telefono per diverso tempo. Un amico del cantante, dal suo cellulare, ha poi raccontato a una delle autrici del programma che il Carrisi aveva avuto un malore e che stavano aspettando i medici. La D’Urso, davanti a questa notizia, ha pensato di inviare un suo giornalista a Zurigo, dove sarebbe dovuto partire Al Bano alla volta di Roma. Arrivato lì l’inviato scopre che il cantante sta bene e che sta per partire per la Cina. Più o meno è andata così:

Al Bano salta l'ospitata a #DomenicaLive

Barbara d'Urso: "Gli regaliamo le clip che lui aveva chiesto a noi e gliele mandiamo in Cina" 💊 Pillola #VeryNormalTRASH 💊 pic.twitter.com/w5Qs7JDIZR — LALLERO (@SeeLallero) 4 novembre 2018

Barbara non l’ha presa benissimo.

Non bastano due mani per contare tutte le frecciatine velate che la d’Urso sta lanciando ad Albano #DomenicaLive — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 4 novembre 2018

Bitchyf riporta le frecciate che ha lanciato la conduttrice verso Carrisi. «A wow, quindi va in Cina? Adesso un’Ansa la faccio io. Presunto malore? Qualcuno ha risposto al cellulare di Al Bano dicendo che stavano aspettando i medici e che lui aveva avuto un malore. Quindi, o è presunto l’amico o Al Bano e l’amico hanno detto una bugia. Io ho detto la verità. I professionisti si comportano da professionisti. Se lui può partire domani per la Cina io sono molto contenta per lui. Facciamo una cosa, le clip che avevamo preparato gliele regaliamo, così le mostra quando sarà in Cina. Noi crediamo a quello che ci dicono».

I motivi della sola? Oggi il quotidiano Libero ha riportato un’indiscrezione che coinvolgerebbe Romina Power e indirettamente Mara Venier. Riporta il quotidiano: