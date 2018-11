A sei anni dalla morte dell’ex segretario del Movimento sociale italiano Pino Rauti, Gianni Alemanno ha deciso di rendere omaggio a un maestro della destra italiana dedicandogli un post su Twitter.

Alemanno, polemica su Twitter con ex moglie Isabella Rauti

Tuttavia il tweet non è stato gradito dalla figlia di Rauti ed ex moglie di Alemanno, Isabella Rauti, che gli ha risposto in modo netto: “Non sei degno di ricordarlo“.

2 novembre 2012-2018. Onore a Pino Rauti, maestro del pensiero nazional-popolare. Questa martellata al Muro di Berlino è il simbolo di una vita dedicata a ricostruire l’Europa dei popoli, delle identità e dei valori pic.twitter.com/jG1Puo2Hpl — Gianni Alemanno (@AlemannoTW) 2 novembre 2018

La querelle, giurano i due, non nasce per incomprensioni personali legate al matrimonio fallito ma ha specifiche origini politiche. Spiega Isabella: “Gianni ha tradito mio padre da vivo e da morto. E’ uno speculatore seriale di memorie. In sei anni è andato una sola volta al cimitero. Non reagisco da moglie tradita ma per fatto politico. Lui ha compiuto mille giravolte e oggi fa il rautiano, dopo i tradimenti e gli opportunismi politici di una vita“.

Non sei degno di ricordarlo ! — Isabella Rauti (@IsabellaRauti) 2 novembre 2018

Da canto suo, Alemanno si difende: “La parentela non c’entra. Rauti è stato un maestro del pensiero nazional-popolare. Per questo lo voglio ricordare. Non è proprietà privata di nessuno, nemmeno della figlia“.

Dopo un passato in comune anche a livello politico, ora i due hanno preso due strade separate: l’ex sindaco di Roma ammicca da tempo alla Lega di Matteo Salvini, Isabella Rauti è senatrice eletta con Fratelli d’Italia.

La polemica su Twitter non si è mai fermata. Dopo la risposta piccata della figlia di Pino, infatti, Alemanno ha bloccato l’ex moglie.

(Foto credits: Ansa)