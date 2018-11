Dopo il fascistometro di Michela Murgia, ecco a voi il ladrometro di Marco Travaglio

Il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha dedicato un lungo editoriale sul decreto legge “Spazzacorrotti” presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Il giornalista, da sempre sensibile alle tematiche legate all’evasione fiscale, ha elogiato i pentastellati per il ddl fin qui presentato:

“In Italia – diceva Ennio Flaiano – l’unica vera rivoluzione sarebbe una legge uguale per tutti”. Bene, quella rivoluzione non è mai stata tanto vicina quanto oggi. E’ racchiusa in due emendamenti aggiunti dal ministro Alfonso Bonafede al suo ddl Anticorruzione (o Spazzacorrotti): prescrizione dei reati bloccata con la sentenza di primo grado e carcere vero per chi evade o froda il fisco (con pene più alte e soglia di impunità più basse). Quando i 5 Stelle si sedettero al tavolo con la Lega per stipulare il Contratto, dopo lo sciagurato Aventino del Pd, il Fatto pubblicò un decalogo con le 10 norme che ritenevamo imprescindibili per giustificare un “governo del cambiamento”.