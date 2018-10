Totti con la maglia della Lazio: lo scherzetto di Halloween e il ban del profilo Twitter della Roma

Il ban e il blocco della pagina per lo scherzetto

Il binomio Totti-Lazio è andato di traverso al profilo Twitter della Roma in lingua inglese

Dolcetto o scherzetto? In vista della notte di Halloween, la pagina Instagram di Bleacher Report Football ha realizzato alcuni fotomontaggi «da brivido» a tema calcistico. Tra le fotografie postate dall’account ce n’è una che mostra Francesco Totti con la maglia della Lazio. Un’offesa che non è andata giù al profilo Twitter della Roma in lingua inglese che ha fatto lo screenshot del post e del suo blocco alla pagina contestata.

Sul profilo Instagram BRFootball non appare solamente la foto di Francesco Totti con la maglia della Lazio (con tanto di mano destra che si batte il petto all’altezza dello stemma biancoceleste). Tra gli «stuff» (le «cose») di Halloween, condivise, infatti, troviamo: Sergio Ramos con la maglia del Barcellona, Lionel Messi con quella del Real Madrid, Steven Gerrard con la divisa del Manchester United, Thierry Henry con quella del Chelsea fino ad arrivare (tra i tanti) a un Alessandro Del Piero esultante con la maglia nerazzurra dell’Inter.

Visualizza questo post su Instagram The stuff of #halloween NIGHTMARES 😱🎃👉 Un post condiviso da Bleacher Report Football (@brfootball) in data: Ott 31, 2018 at 6:42 PDT

Totti-Lazio, il binomio che non è andato giù alla Roma

Alla vista di questo post, il profilo in lingua inglese della Roma – che fa del trolling e degli scambi social con utenti e profili ufficiali delle altre squadre un vanto di social media managing – ha deciso di prendere in mano la situazione e procedere immediatamente al blocco della pagina su Instagram. Il tutto comunicato attraverso un tweet, con tanto di testimonianza fotografica, ai propri follower.

Halloween is cancelled pic.twitter.com/JuCChFoE0T — AS Roma English (@ASRomaEN) 31 ottobre 2018

Lo scherzetto Totti-Lazio e il ban della Roma

«Halloween è cancellato», è il caustico commento che accompagna le due foto su Twitter. In fondo vedere Totti con la maglia della Lazio deve essere un duro colpo a cui porre immediato rimedio. E ora, con questa mossa, la Roma ha fatto quel che moralmente riteneva giusto, e BRFootball ha ottenuto (sicuramente) qualche visita e qualche follower in più. Tutti contenti per uno scherzetto diventato dolcetto.

(foto di copertina da Instagram/Bleacher Report Football)