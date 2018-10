La restituzione degli stipendi dei parlamentari M5S si è fermata

La restituzione da parte dei parlamentari di una quota dello stipendio è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. L’impegno sembra però essere oggi meno rigoroso. Come spiega oggi Repubblica (articolo di Annalisa Cuzzocrea) le restituzioni delle indennità e dei rimborsi sono ferme in questa legislatura:

Ce n’è stata una forfettaria in estate, poi più nulla. Solo i 300 euro da girare mensilmente a Rousseau. La necessità di non aprire altri fronti, ha forse rallentato la costruzione del nuovo sito su cui ogni parlamentare deve caricare i bonifici fatti al fondo per il microcredito (in attesa che si apra un conto corrente intermedio che riceva tutti i versamenti, da destinare ad altri progetti). «Dalla prossima settimana si parte con le restituzioni», assicura il tesoriere Sergio Battelli. Poi scherza, per esorcizzare quel che è avvenuto nella scorsa legislatura con i “furbetti del bonifico”: «Non faremo condoni!».