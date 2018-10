Salvate il cane “Pocho” dalla camorra

Il cagnolino si chiama così in onore del calciatore Lavezzi

Stavolta nessun magistrato o giornalista scomodo. Ad entrare nel mirino della camorra è Pocho, il cane antidroga della questura di Napoli, su cui la criminalità organizzata ha messo una taglia.

Negli ultimi mesi il Jack Russell – racconta oggi NapoliToday – ha scovato decine di chili di stupefacenti permettendo una serie di sequestri record. Una attività sgradita ai clan locali. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno esiste una taglia che i clan partenopei hanno messo sulla sua testa del cane, in servizio dal 2013.

L’ordine è quello di farlo fuori con ogni mezzo: anche con polpette avvelenate. Ma lui è stato addestrato a non mangiare in servizio. Il cagnolino nel 2009 fu comprato da un medico in un allevamento. Fu chiamato Pocho con il soprannome del calciatore Ezequiel Lavezzi quando giocava con il Napoli. Dopo otto mesi la famiglia ha dovuto rinunciare alla sua compagnia perché il figlio più piccolo era allergico al suo pelo. Così Pocho fu donato alla polizia ed è stato assegnato a Sandro e al centro cinofili di Napoli.

La camorra vuole uccidere Pocho, il cane anti-droga eroe di Napoli. L’amico a quattro zampe deve essere considerato a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Chi attenta alla sua vita si mette contro lo Stato. pic.twitter.com/ZZhUh6XqpH — Rinaldo Sidoli (@rinaldosidoli) 28 ottobre 2018

(foto Questura di Napoli/Fb)