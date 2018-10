Il via libera dopo un summit notturno

In via di risoluzione anche i posti al Tg2 e Tg3

Nota per il suo ruolo pluridecennale a Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli quasi sicuramente è la nuova direttrice del Tg1.

LEGGI ANCHE > Il Movimento 5 Stelle prova a rimediare al casino assoluto sul condono a Ischia

Federica Sciarelli è la nuova direttrice del Tg1

La notizia è stata lanciata da Huffington Post. L’accordo tra Di Maio, Salvini e Giuseppe Conte sarebbe arrivato dopo il summit notturno tra i due vicepremier e il premier.

La direzione del Tg1 a Federica Sciarelli https://t.co/ukhkOGBnXp — L’HuffPost (@HuffPostItalia) 27 ottobre 2018

In via di risoluzione anche le cariche per il Tg2 e Tg3. Alla conduzione del primo dovrebbe andare Gennaro Sangiuliano, alla terza emittente pubblica probabile la riconferma di Luca Mazzà.

In attesa solo della conferma, il nome di Federica Sciarelli ha causato il panico tra i sostenitori di Chi l’ha visto?, preoccupati dal cambio di conduzione.

(Foto credits: Ansa)