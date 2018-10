Dal parlamento fanno sapere che i ritardi sull’approvazione del decreto Genova siano dovuti alla mancanza di alcune coperture. In realtà il Movimento 5 Stelle starebbe cercando di limare un cavillo sul condono a Ischia che darebbe il via libera anche alle ville costruite nell’isola dopo il 2003, progetto assolutamento ostile a Di Maio e ai suoi fedeli.

La vicenda è stata raccontata da Conchita Sannino su Repubblica:

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha provato a correggere il tiro su Facebook, tuttavia non riuscendoci fino in fondo:

Il Parlamento può e deve intervenire per migliorare i decreti del Governo, e in questo caso lo ha fatto con un doppio risultato positivo: i cittadini colpiti dal terremoto avranno finalmente la loro risposta e il paesaggio di Ischia verrà tutelato. Vi spiego come: il Parlamento ha previsto che, per le domande di condono presentate nel 2003, le pratiche debbano passare anche per un esame delle Sovrintendenze, responsabili del vincolo paesaggistico, e delle Città metropolitane, per il vincolo idrogeologico. Ciò permetterà ai cittadini di Ischia terremotati da più di un anno di accedere in tempi brevi alla risposta dello Stato, non a un condono, ma solo a un doveroso esame delle domande di condono, che potranno essere accolte, ma anche respinte. Soltanto se la risposta fosse positiva, avranno il contributo per ricostruire la propria casa, come tutti gli altri terremotati d’Italia. Queste emendamento della Commissione va nella direzione giusta. Resta il riferimento all’anno 1985, che andrebbe modificato, anche per non determinare disparità di trattamento con gli altri cittadini italiani. Se il Parlamento apporterà altri miglioramenti, ne sarò ancora più lieto. Il Parlamento è sovrano. È una frase che, da uomo dello Stato, dico spesso e mai come in questi giorni ne ho conferma.