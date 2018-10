Scontro tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici: alla Prova del Cuoco si affilano i coltelli

Dalla Prova del Cuoco alla prova del fuoco il passo è strato breve. Anzi, brevissimo. Il clima all’interno della trasmissione della di cucina che accompagna ogni giorni gli italiani all’ora di pranzo non è dei più sereni a causa degli scarsi ascolti (rispetto alla stagione scorsa) e alle tensioni – mai celate fin dalla promozione di Elisa Isoardi alla conduzione – tra la compagna di Matteo Salvini e Antonella Clerici.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la bionda conduttrice – decana dei programmi televisivi a tema cucina della televisione pubblica – ha parlato apertamente della situazione degli ascolti della Prova del Cuoco, trasmissione condotta da lei con successo fino allo scorso anno, non usando mezze parole: «Non si tratta di un problema fisiologico. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati».

Elisa Isoardi risponde alle accuse di Antonella Clerici

Una presa di posizione che non poteva rimanere senza replica da parte di chi – dallo scorso 10 settembre – ha preso in mano lo scettro della trasmissione Rai. «Colgo l’occasione per precisare che la Prova del Cuoco non è cambiata totalmente come è stato dichiarato – ha scritto su Instagram Elisa Isoardi -, il programma quest’anno ha la durata di due ore anziché un’ora e mezza». Poi la stoccata, neanche troppo velata, al ruolo della Clerici nello staff attuale del programma: «Farò insegnamento della dichiarazione fatta da Antonella Clerici all’autorevole rivista televisiva TV Sorrisi e Canzoni in quanto consulente con tanto di firma in testa del programma la Prova del Cuoco».

L’acqua bolle nel pentolone della Prova del Cuoco

Piatti che volano, coltelli che si affilano. Mancano solo le polpette che piovono e il pranzo è servito. I fornelli in casa Rai sono accesi e, in attesa che l’acqua smetterà di bollire nel pentolone, Elisa Isoardi conclude il suo post stemperando (un po’) gli animi: «Non cambio l’idea che ho di lei, per me rimane una maestra, una grande conduttrice. Un abbraccio».

(foto di copertina: ANSA / ETTORE FERRARI)