Allarme bomba negli Usa, il momento in cui viene evacuata la CNN | VIDEO

Non hanno perso la calma, questo è poco ma sicuro. Poppy Harlow e Jimmy Sciutto sono i due frontman della Cnn che si occupavano della gestione della newsroom del network direttamente da New York. C’erano loro in studio mentre si stava parlando dei pacchi bomba che sarebbero stati recapitati nelle ultime ore alla famiglia di Bill Clinton e alla famiglia di Barack Obama, dopo che nei giorni scorsi un ordigno esplosivo era stato spedito anche al miliardario di origini ungheresi George Soros.

Non potevano immaginare, fino a quel momento, che anche la Cnn potesse essere uno dei bersagli prescelti da chi ha inviato il materiale esplosivo. Mentre stavano mandando avanti la loro diretta, Poppy Harlow e Jimmy Sciutto sono stati interrotti dalla sirena di un allarme. «Questo sembra proprio il suono di un allarme», si lascia scappare Jimmy Sciutto, proseguendo – dopo il breve inciso – il discorso che stava portando avanti in merito al tema del giorno.

Sciutto stava gestendo anche l’intervista con un esperto collegato in diretta con la Cnn per spiegare quello che stava succedendo al Paese nelle ultime ore. La trasmissione è andata avanti per un po’: poi anche i giornalisti della Cnn, in seguito a un allarme bomba scattato anche nella sede di New York del network (che si trova all’interno del Time Warner Center), sono stati costretti ad abbandonare l’edificio.

A quel punto, un po’ provati dalla corsa precipitosa, i due cronisti hanno continuato la loro diretta dall’esterno.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s

— CNN (@CNN) 24 ottobre 2018