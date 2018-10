Il momento in cui Fedez ha capito di aver toppato con la festa all’iper | VIDEO

C’è stato un momento esatto in cui Fedez, durante la sua festa di compleanno organizzata al Carrefour, si è accorto che qualcosa non andava. Il rapper, mentre scorreva i commenti indignati sulle sue stories con la moglie Chiara Ferragni, ha chiesto aiuto a sua madre e manager. Si è così allontanato dalla festa per girare un videoselfie, quel videoselfie in cui ha chiesto scusa ai suoi followers.

Riporta Tabloit che ha ripreso la scena: