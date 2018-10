Il premier Conte e i famigerati “sbarchi” in Germania | VIDEO

Per il premier, in UE, scavalcare chi è chiamato a interloquire non significa rispettare le regole

«Vi sfido a trovare un altro Paese in Europa che dal 2013 ha ricevuto 688 mila persone. E poi mi dite che succede». E i giornalisti in coro: «La Germania». «Ma non con gli sbarchi», ha ribadito il premier Giuseppe Conte. Ma poi ha dovuto incassare il colpo. Curioso siparietto tra il presidente del Consiglio e i cronisti riuniti alla Stampa Estera. Un botta e risposta che non è passato inosservato.

Il dialogo surreale tra Giuseppe Conte e i giornalisti della stampa estera

D’altronde in Germania non c’è un flusso di sbarchi di migranti via mare. E i vicini d’oltralpe hanno da sempre avuto qualche problema con l’accoglienza e l’immigrazione. A dispetto delle alte cifre con cui continuano ad accogliere.

Che figura per #Conte con la stampa estera! “Vi sfido a trovare un altro Paese in Europa che dal 2013 ha ricevuto 688 mila persone. E poi mi dite che succede” Giornalisti: “La Germania!” Conte: “Non con gli sbarchi..” Giornalisti: “ehhhhh!” Conte china il capo. pic.twitter.com/iTVGVRyiwH — Pietro Raffa (@pietroraffa) 22 ottobre 2018

Secondo Conte dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz sono state fatte «dichiarazioni incaute» sull’Italia. «Se noi siamo in Europa e diciamo che dobbiamo rispettare le procedure», in questa fase scavalcare chi è chiamato a interloquire, ovvero la Commissione Ue e il governo italiano, «significa non rispettare le regole».