Cosa sta succedendo alla testata di Repubblica (e perché è una bella cosa) | VIDEO

No, non avete le allucinazioni. Se avete aperto il sito di Repubblica.it oggi, vi sarà capitato senz’altro di notare il cambiamento nella testata. Le lettere che compongono il nome del giornale, infatti, cambiano posizione più volte prima di tornare alla loro canonica distribuzione. Il movimento ha un motivo ben preciso che lo stesso giornale spiega poco più avanti.

Cambio lettere Repubblica: perché?

In occasione della settimana della dislessia, Repubblica ha realizzato una home page dedicata per sperimentare come può leggere una persona dislessica. Basta cliccare sul tasto «accedi», infatti, per ottenere una home nuova di zecca, in cui le lettere dei titoli, delle categorie degli articoli, dei sottotitoli e delle anteprime degli articoli sono tutti «in disordine».

https://t.co/AdL8g98124 ha realizzato una homepage per sperimentare come può leggere una persona con #dislessia, in occasione della #SettimanaDellaDislessia https://t.co/EHKhO1wyVR pic.twitter.com/wBefuziZMt — la Repubblica (@repubblica) 4 ottobre 2018

L’iniziativa di Repubblica per la settimana nazionale della dislessia

O meglio. Sono distribuite esattamente come le leggerebbe una persona affetta da dislessia. In Italia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, si tengono in fino al 7 ottobre conferenze e incontri su questo disturbo specifico dell’apprendimento: un modo per informare genitori e operatori dell’educazione su come affrontare la dislessia.

Anche Repubblica ha voluto dare il proprio contributo, in maniera originale e decisamente apprezzabile. L’iniziativa è piaciuta molto sui social network e ha raccolto commenti positivi.

Brava @repubblica, bella campagna per la Settimana Nazionale della Dislessia. #disleggo (Ché tanto chi legge i giornali, molto più spesso solo i titoli, ci capisce sempre e solo quello che vuole) pic.twitter.com/HWaJmEncPW — bradeepo (@bradeepo) 4 ottobre 2018

L’#epicwin di oggi se lo aggiudica la repubblica con la sua homepage che ci fa capire realmente cosa sia la dislessia, guardare per credere! https://t.co/h6zhNUJF1L — Eleonora Santini (@ransie_84) 4 ottobre 2018

La realizzazione dle progetto avviene anche in collaborazione con la Fondazione Tim.