Il poliziotto che s’improvvisa mago e gioca con i bimbi del Centro accoglienza | VIDEO

Il poliziotto s’improvvisa mago e scherza con i bimbi del Centro di prima accoglienza di Pozzallo, Ragusa. È la bellissima, straordinaria, scena mostrata in un video pubblicato stamattina sulla bacheca Facebook ‘Agente Lisa’, una pagina fan della Polizia di Stato. Un ispettore si è impegnato per divertire i piccoli riuscendo a intrattenerli e farli sorridere. Nel filmato (circolato in rete nei giorni scorsi) i bambini circondano il poliziotto e lui fa sparire gli oggetti, li fa giocare. I piccoli poi, increduli, gli chiedono di ripetere le magie e provano loro stessi e riprodurle. «Chi non ha bisogno di un pizzico di magia ogni tanto?», è la domanda che accompagna il video. Le reazioni degli utenti sono state ovviamente positive. «Vedere quei bimbi felici e curiosi attorno al tuo collega è la magia più bella!», è uno dei primi commenti.

Migranti, il poliziotto gioca a fare il mago con i bimbi del centro di Pozzallo: il video

(Immagine di copertina: screenshot dal filmato caricato sulla pagina Facebook dell”Agente Lisa’)