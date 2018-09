La leggenda Alex Zanardi ne combina un’altra delle sue: record mondiale paralimpico nell’Ironman

L’atleta azzurro Alex Zanardi si conferma un’icona intramontabile per lo sport italiano e mondiale. Alla tenera età di 52 anni ha arricchito la sua già infinita carriera segnando il record mondiale nella prova dell’Ironman che si è tenuta a Cervia.

Zanardi ha svolto un percorso durissimo diviso tra nuoto (3,8 km), bicicletta (180) e corsa (42,2) in 8h26’06”, battendo di oltre mezz’ora il record che lui stesso aveva stabilito a Barcellona.

La modestia non è la mia qualità migliore, ma oggi me la tiro proprio! 08h26’06”, nei miei sogni migliori non sarei arrivato a tanto. Nuovo record mondiale per la cat. disabili, e 5o assoluto su quasi 3000 atleti in gara! Che roba! #ironmanemiliaromagna pic.twitter.com/0QwZP3nw6m — alex zanardi (@lxznr) 22 settembre 2018

L’ex pilota di Formula 1 ha preso parte alla gara insieme ad altri 2700 partecipanti, normodotati e paralimpici. Ebbene, in assoluto Alex Zanardi è arrivato quinto, 25 minuti dopo il primo classificato, il tedesco Andi Boecheder.

Il campione italiano ha commentato così la sua prova: “La modestia non è la mia qualità migliore, ma oggi me la tiro proprio! 08h26’06”, nei miei sogni migliori non sarei arrivato a tanto. Nuovo record mondiale per la cat. disabili, e 5o assoluto su quasi 3000 atleti in gara! Che roba! #ironmanemiliaromagna“.

Ha abbassato il record precedente dell’Ironman (sempre suo) di mezzora ⏱️😳 Noi non abbiamo più aggettivi per Alex Zanardi: fate pure voi… 💪🇮🇹😍► https://t.co/jlEPi3GrkG @lxznr pic.twitter.com/SQa7fpfyMa — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 22 settembre 2018

(Foto credits: Twitter)