La gaffe della compagnia aerea che sbaglia il suo nome sulla fusoliera

La compagnia aerea sbaglia a scrivere il suo nome su uno dei propri Boeing. È l’incredibile gaffe di cui si è resa protagonista la Cathay Pacific Limited, una società cinese con sede ad Hong Kong e con hub principale l’aeroporto internazionale di Hong Kong. La compagnia ha ‘dimenticato’ la lettera ‘F’ nel suo nome stampato a caratteri cubitali su un Boeing 777-367. L’errore di ortografia era ben visibile, eppure l’aereo, con tanto di scritta errata ‘Cathay Paciic’ sul lato destro della fusoliera, è finito davanti a un gate dello scalo di Hong Kong, pronto ad accogliere i passeggeri a bordo dopo un volo dalla Cina.

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET

— Cathay Pacific (@cathaypacific) 19 settembre 2018