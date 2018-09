Il momento in cui Calabresi scopre di aver premiato una hater del web

Vi ricordate gli insulti che ricevette Selvaggia Lucarelli dopo il pezzo sui Ferragnez? Lo ricorda il direttore di Repubblica Mario Calabresi, durante un dibattito al Festival della Comunicazione in cui si è trovato ospite. L’aneddoto curioso è che il giornalista, ricordando l’ondata di haters e violenza virtuale contro la collega del Fatto Quotidiano, ha notato come una delle ragazzine più accanite contro Selvaggia fosse una giovane che lui premiò, due mesi fa, per il miglior tema di tutte le scuole italiane.

Il video di questa amara constatazione lo ha postato la blogger del Fatto sui suoi social: «A proposito di hater, il direttore di Repubblica Mario Calabresi ha scoperto da questa bacheca che la ragazzina che aveva premiato due mesi fa per il miglior tema di tutte le scuole italiane, è anche quella che mi voleva sparare e dare in pasto ai maiali per un mio pezzo sui Ferragnez. Lo racconta al festival della comunicazione ed è, pur nella tragicità della sostanza, davvero esilarante».

guarda il video: