La meravigliosa foto di Fratelli d’Italia sul flash mob per Orban

Sta girando molto sui social l’immagine di alcuni deputati di Fratelli d’Italia che esprimono in aula solidarietà al premier ungherese Viktor Orban contro il voto tenutosi ieri a Strasburgo. Il post, sui social, scatena l’ilarità di molti.

Fratelli d’Italia aveva chiesto ieri di sospendere i lavori d’aula come manifestazione di solidarietà a Orban. Una mossa che ha scatenato un certo dibattito tanto che l’onorevole Fiano (Pd) ha commentato alterato al microfono: «I colleghi chiedono sospensione dei lavori in solidarietà a leader di un Paese in cui la democrazia è sospesa».

Quando sei Fratelli d’Italia e vuoi fare un flash mob a sostegno dell’amico Orban, ma viene fuori: “SLAR DIETAALI POUNGH ERESE FDI” pic.twitter.com/GKinzaTok1 — Corrini 🖖🏼 (@corrini) 13 settembre 2018

Fratelli d'Italia improvvisa un flashmob in parlamento in solidarietà a #Orban e al governo ungherese. Com'era quella storia dell'analfabetismo funzionale? #SDLIETAA #comprounavocale #tuttisbronzi pic.twitter.com/1ueU7Cqa7W — Daniele Gambit (@Dani_Gambit) 13 settembre 2018

La scritta era “Solidarietà al popolo ungherese, F.D.I.“. Nelle prime fasi iniziali del blitz non sembra ben riuscita.

(foto Ettore Ferrini/Fb)