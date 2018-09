Grey’s Anatomy ritornerà il il 27 settembre negli Usa, ma anche i fan italiani possono cominciare il conto alla rovescia. Su FoxLife Italia la quindicesima stagione del medical drama più amato partirà in prima assoluta il 29 ottobre, con la messa in onda di due episodi uno di fila all’altro. Due ore intere per rimetterci in pari con il matrimonio di Jo e Karew, con il ritorno della dottoressa Altman proprio mentre Amelia e Owen si stanno riavvicinando e sopratutto, con il nuovo amore di Meredith Grey.

Meredith Grey vittima del fascino italiano

È tutto nel trailer ufficiale, ma attenzione comunque allo spoiler che segue. La vita sentimentale di Meredith Grey, protagonista storica della serie e interpretata da Ellen Pompeo, non versa proprio bene negli ultimi tempi. Dopo la morte del suo grande amore Derek, la dottoressa si era lasciata andare con Nathan Riggs, per poi perderlo a favore della ex. Adesso dal trailer scopriamo che per lei arriverà un nuovo amore, tutto italiano: si tratta di Andrew De Luca, personaggio interpretato da Giacomo Gianniotti.

Una volto già noto quindi, prima accalappiato da Maggie (Kelly McCreary), la sorella di Meredith e che ora potrebbe essere il nuovo flirt della protagonista. Potrebbe, perché nel trailer vediamo una sorta di flashback di Meredith mentre lo incontra in ospedale: una scena passionale al letto in cui i due si baciano. Ricordo o fantasia? l’occhiolino finale di De Luca farebbe protendere per la prima ipotesi. Sicuramente, Shondaland non ci deluderà neanche stavolta.

(Credits immagine di copertina: frame dal trailer ufficiale di Grey’s Anatomy 15)