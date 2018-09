Più Instagrammabile di così, si muore. Dopo le versioni al latte, fondente e bianco, il Bacio Perugina ammicca alla clientela femminile tingendosi di rosa per un’edizione limitata dal nome “Ruby“. Dall’incarto fino al cioccolato, il nuovo colore trasforma il famoso cioccolatino in un soggetto perfetto per le foto sui social, dove è stato già incoronato dolce del momento. Bello è bello, ma sarà anche buono? Pare di si, vista anche l’assenza di coloranti. Ah, è anche gluten free.

È sbocciata la grande novità! Lasciati sorprendere dal colore rosa e dal gusto fruttato del nuovo Baci® Perugina® Limited Edition. L'hai già assaggiato? #BaciPerugina #bacirosa #rubychocolate Gepostet von Baci Perugina am Freitag, 7. September 2018

Il nuovo arrivato in casa Perugina vede la sperimentazione di Nestlé con le fave di cacao Ruby, ultima novità nel mondo dei dolci che aveva già conquistato Kitkat. Le fave, che provengono da Costa D’Avorio, Ecuador e Brasile, vengono lavorate in un processo che esclude l’aggiunta di coloranti. Inventato da Barry Callebaut dopo oltre un decennio di lavoro nei centri di ricerca di Barry Callebaut in Francia e in Belgio, il nuovo prodigio della pasticceria deve il suo colore proprio al Ruby cocoa Bean, chiamato appunto “rubino” per le sfumature rossastre della fava di cacao. Sfumature che non vengono alterate nella sua lavorazione, restituendo naturalmente la tonalità inusuale.

L’aroma che ne risulta è «inteso», la texture «vellutata» e il gusto è «fresco e dolcemente fruttato, un’equilibrio perfetto tra il sapore leggermente acidulo, che ricorda i frutti di bosco, e il morbido ripieno al gianduia». Si tratta però di un’edizione limitata, quindi meglio correre nel negozio di dolciumi preferito. All’interno, l’immancabile bigliettino, che può diventare la captino per il post su Instagram, dove sta già spopolando con centinaia di post e stories sotto l’hashtag #baciorosa.

(Credits immagine di copertina: foto condivisa sull’account Facebook di Baci Perugina)